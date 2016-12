Intussen is gebleken dat de vader zijn gezin in Aleppo heeft achtergelaten en in India is geweest. Volgens zijn advocate was dat echter niet zijn eindbestemming en wou de man doorreizen naar Australië om daar een visum aan te vragen.

De advocate zegt dat ze daarvan niet op de hoogte was en het de man ook zou afgeraden hebben. Australië is volgens haar streng voor vluchtelingen en het plan was gedoemd om te mislukken, denkt ze. De vader is ook nooit in Australië geraakt, omdat hij door een mensensmokkelaar bedrogen werd.

Volgens de advocate wordt het gezin in Aleppo zo in de armen van mensensmokkelaars gedreven omdat de Belgische overheid blijft weigeren om een humanitair visum uit te reiken.