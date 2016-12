Auteur: Hilde De Windt

Hilde De Windt 22 maart staat in ons collectief geheugen gegrift. Dood en terreur stonden plots voor de deur, en in huis. Een noodlottige dag voor de directe slachtoffers, maar ook een dag die blijvende wonden heeft geslagen in de omgeving van die slachtoffers. Kristin, Eddy, Mohamed en Philippe vertellen over het verlies van hun geliefde. En over het gebrek aan structurele steun vanuit officiële instanties.