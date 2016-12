De Backer na kapseizen schip: "Nog steeds iemand vermist"

Voor de kust van Engeland is om middernacht een Belgische vissersboot met drie bemanningsleden aan boord gekapseisd. Er is een dode geteld en nog iemand is vermist.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

