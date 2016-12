Het gaat om het vissersvaartuig Assanat Z582 uit Zeebrugge. Het wrak is gevonden op zo'n 10 kilometer ten noordoosten van de Engelse stad Ramsgate en dobbert er nog steeds rond. De laatste positie dateert van rond 23 uur gisteravond, daarna kwam het schip in de problemen kapseisde het. Een voorbij passerend vaartuig sloeg alarm.

Twee van de drie opvarenden zouden Belgen zijn. Van de drie bemanningsleden werd een persoon gered van de boot zelf, dat gebeurde rond 9 uur vanmorgen. Een Engelse reddingshelikopter kon de drenkeling van de romp van het vaartuig weghalen en overbrengen naar het ziekenhuis.

Rond het middaguur is een tweede bemanningslid teruggevonden op zee. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Reddingsdiensten zoeken nu nog naar één vermiste. Zowel een Engelse als een Belgische reddingshelikopter zijn ingeschakeld voor die zoektocht. Ook twee reddingsvaartuigen vanuit Ramsgate en een koopvaardijschip dat in de buurt lag zoeken mee. De tijd dringt, want het water is amper 8,5 graden Celsius.