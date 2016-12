Er lopen al langer dergelijke "mhealth"-initiatieven in verschillende ziekenhuizen, maar er was nog geen regelgevend kader. Met de financiering van 24 geselecteerde pilootprojecten wil de regering daar nu verandering in brengen. "We willen zo uittesten wat de regelgeving voor alle mogelijke apps naar de toekomst toe moet zijn. Wij gaan een bredere uitrol doen in de volgende jaren", legt De Block uit.

De geselecteerde apps uit de proefprojecten werken rond geestelijke gezondheidszorg, oncologie, cardiologie, diabetes en chronische aandoeningen (zoals chronische vermoeidheid en beroertes). "We weten uit het buitenland dat de opvolging van patiënten in de cardiologie veel beter is dankzij die apps en dat het opnames in het ziekenhuis verhindert. Het is veelbelovend, maar het zal stap voor stap moeten gaan", zegt Maggie De Block.

De betrokken apps zullen de komende maanden getest worden en moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Zo moeten ze wetenschappelijk onderbouwd zijn, correcte metingen uitvoeren en de privacy van de patiënt moet bewaakt worden. Tegen 2018 zou de verdere uitrol van de "mhealth" moeten beginnen.