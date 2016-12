Gezelschapspellen opnieuw in opmars

Volgens webwinkel Bol.com zijn gezelschapsspellen momenteel de best verkopende cadeaus in België. En niet alleen traditionele spelen zoals Monopoly, maar ook nieuwe spelen als Chrono Bomb zijn in trek.

