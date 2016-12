Sommige directeurs bij de NMBS en Infrabel worden aansluitend ook benoemd in een dochteronderneming. De NMBS waakt erover dat haar directieleden die betrokken zijn bij de activiteiten van de dochterondernemingen, vertegenwoordigd zijn in hun raden van bestuur. Ook voor de financiële directeurs wordt dat toegepast.

"Het was onduidelijk of de directeurs een tweede loon ontvingen voor hun mandaat bij de dochteronderneming. Maar daar is géén sprake van, stelt de minister in z'n antwoord", aldus N-VA-Kamerlid De Coninck.

Bij spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel moeten de directeurs een charter ondertekenen met gedragscodes voor hun mandaat bij de dochteronderneming. Dat om belangenconflicten tussen de dochteronderneming en het moederbedrijf te voorkomen. Werknemers van Infrabel ontvangen ook géén vergoeding, als ze zitten in de raden van bestuur bij dochterondernemingen.