Test-Aankoop kwam bij een steekproef onder 89 optiekzaken tot de conclusie dat alle onderzochte opticiens weliswaar brillenglazen verkochten die het zicht van de klant accuraat corrigeren, maar dat het niet evident was om modellen en prijzen met elkaar te vergelijken.

"Dat was niet alleen te wijten aan de opticiens zelf, maar ook aan glasfabrikanten die weinig openheid tonen", zegt minister Peeters. "Een gedragscode moet er nu voor zorgen dat de consument weet wat hij koopt. Het zal de opticien bovendien de kans geven om uit te leggen waarom hij op bepaalde vlakken duurder is dan een concurrent. De opticiens zullen voor heel wat gegevens bij de glasproducenten moeten aankloppen, dus hopelijk volgen zij onder druk van die vragen het goede voorbeeld en gaan ook zij meer transparantie bieden over hun producten."

De gedragscode bepaalt dat opticiens voortaan steeds de mogelijkheden op het vlak van glazen zullen bespreken met de klant, zoals ontspiegeling, kraswerende lagen of het verschil tussen een enkelvoudige en multifocale bril. Daarnaast krijgt de consument altijd een gratis offerte en prijsvergelijking aangeboden, evenals duidelijke informatie over eventuele aanvullende diensten, het al dan niet geconventioneerd zijn van de opticien - belangrijk voor terugbetaling - en de nodige info over de garantie.

"Voor ons is het vooral belangrijk dat het vanaf nu mogelijk is om een glas van hetzelfde merk te vergelijken bij verschillende opticiens", zegt Serge Bruninx, voorzitter van de Vlaamse afdeling van APOOB. "De opticien zal de code in de vorm van een soort offerte aan de klant overhandigen indien die dat wenst."

Peeters zegt bewust voor een met de sector onderhandelde oplossing gekozen te hebben in plaats van "hard wettelijk te moeten optreden". Op de website van de FOD Economie zal een lijst gepubliceerd worden - en up-to-date worden gehouden - met de opticiens die de gedragscode ondertekend hebben.