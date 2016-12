"Zeker 3 daders betrokken bij ramkraak in Kapellen"

In Kapellen, in het noorden van Antwerpen, is vanochtend een ramkraak gepleegd op een elektrowinkel. Volgens de politie waren er zeker drie daders en drie auto's bij betrokken.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Zeker 3 daders betrokken bij ramkraak in Kapellen"

In Kapellen, in het noorden van Antwerpen, is vanochtend een ramkraak gepleegd op een elektrowinkel. Volgens de politie waren er zeker drie daders en drie auto's bij betrokken.