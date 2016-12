De Vlaamse hinderpremie bestaat uit twee delen. Enerzijds is er een vast bedrag van 2.000 euro. Die wordt gegeven aan de detailhandelaars met een zaak in de werfzone. Daarnaast is er een bijkomende vergoeding van 80 euro per dag vanaf de 22e sluitingsdag. Zelfstandigen met een zaak buiten de werfzone of zelfstandigen die het minder moeten hebben van toevallige passanten, hebben geen recht op de vaste vergoeding. Zij hebben enkel recht op een tegemoetkoming van 80 euro per dag, vanaf de 8e sluitingsdag.