Bij kinderen en tieners tussen 12 en 17 jaar oud is het gebruik van antipsychotica de afgelopen tien jaar met bijna 95 procent gestegen, tot 992.328 gemiddelde dagelijkse onderhoudsdosissen. Wat betreft antidepressiva gaat het om een stijging met ruim 30 procent, tot 988.476 dosissen.

Ook bij de 6- tot 11-jarigen zit het gebruik van zowel antipsychotica als antidepressiva in de lift. Bij de jongste kinderen tekenen we een groter gebruik van antipsychotica op, en een vermindering van de antidepressiva. Bij alle minderjarigen is het gebruik van middelen tegen aandachtsstoornissen zoals ADHD gestegen van 2,28 tot 4,28 miljoen.

De stijging is onder meer te wijten aan het feit dat psychische problemen meer aandacht krijgen. "De verwachtingen naar kinderen toe zijn zeker ook niet afgenomen", vult kinderpsychiater Eric Schoentjes (UZ Gent) aan. "De tijd en het begrip die men heeft voor de ontwikkeling van kinderen en hun afwijkingen nemen misschien wat af. Men moedigt de ouders aan om sneller te kijken naar een oplossing, in plaats van zich neer te leggen bij het feit dat een kind anders is."