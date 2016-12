22 maart - de dag van de aanslagen in Brussel - was een keerpunt volgens de baas van de Brusselse recherche. "Ons leven is toen veranderd. Ik werk 32 jaar bij de politie en 2016 was mijn moeilijkste jaar ooit." De strijd tegen het terrorisme gaat al jaren in stijgende lijn. "Toen we 20 jaar geleden het terrorisme bestreden, ging het hooguit om een of twee radicale groepen per jaar die ons zorgen baarden. Dat is jaar na jaar crescendo gegaan. De bevolking is gegroeid in Brussel. Intussen tellen we hier al 200 nationaliteiten", aldus Eric Jacobs.