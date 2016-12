Wie werk vond, slaagde er ook in om het al zeker een jaar te houden. Opvallend was wel dat maar 1 op de 7 weer aan de slag kon bij zijn vroegere werkgever. "Geen slechte zaak", vindt minister Muyters. "Je bent bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur en hebt een trauma opgelopen rond het rijden met zo'n voertuig. Het is goed dat je met de begeleiding van VDAB in een totaal andere job terechtkomt, waar je ook de talenten en competenties voor hebt."

Maar niet voor iedereen leidde de begeleiding tot werk. Een meerderheid van de langdurig zieken, 6 op de 10, herviel en bleef zitten in de ziekteverzekering. 1 op de 10 genas maar vond toch geen job.