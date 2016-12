De reactie van de advocaten kwam er naar aanleiding van de berichten in verschillende Vlaamse kranten dat de vader van het Syrische gezin onlangs twee weken in de Verenigde Emiraten en India zou hebben verbleven. Eerder raakte al bekend dat hij meermaals naar Libanon zou zijn afgereisd.

N-VA-voorzitter Bart De Wever plaatste naar aanleiding van de berichten grote vraagtekens bij het dossier van de familie. "Het deugt niet", zei hij. Als de man echt doodsbang was, waarom laat hij dan zijn vrouw en kinderen twee weken achter? Dit gezin beantwoordt niet aan het beeld van de typische oorlogsvluchtelingen."

De advocaten zijn het ondertussen naar eigen zeggen beu om telkens opnieuw op beschuldigingen te moeten reageren. "Die hebben tot doel te verdoezelen dat de regering koste wat het kost in de illegaliteit blijft, door het niet respecteren van gerechtelijke beslissingen", schrijven ze. "Men moet zich niet alleen de vraag stellen of de rechten van de Syrische familie worden gerespecteerd, doch eveneens of ook de rechten van alle burgers in België op die manier kunnen worden geschonden door de regering."