Het systeem van trajectcontrole, waarbij de snelheid gecontroleerd wordt tussen twee punten, is al enkele jaren van kracht op de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren, en op de E17 aan het viaduct van Gentbrugge. Met succes, want het aantal ongevallen is er gedaald.

Normaal gezien moesten er dit jaar twee trajecten bijkomen: op de E40 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Heverlee, en op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst. Maar de installatie daarvan heeft vertraging opgelopen.

Minister Weyts wil nu een versnelling hoger schakelen. Binnen twee jaar moeten er 240 extra camera's komen. "Dat is nogal revolutionair. Op bijna het hele snelwegnetwerk zal je je aan de snelheid moeten houden, want er zal trajectcontrole zijn", zegt hij aan VTM Nieuws.

De nieuwe ANPR-camera's worden ook ingeschakeld voor nummerplaatherkenning. "We gaan de camera's kunnen gebruiken voor snelheidscontroles en voor de veiligheid. Een winst voor beide dus", aldus Weyts.