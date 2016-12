Het afgelopen jaar kwam vooral het alcoholverbruik bij jongeren erg in de belangstelling te staan, maar de meeste patiënten die met een teveel aan alcohol op de spoeddienst belanden, zijn tussen de 45 en 65 jaar oud. Ze vormen maar liefst de helft van de opnames.

Dokter Paul Calle van het AZ Maria Middelares in Gent vraagt daarom meer aandacht voor die leeftijdscategorie. "De patiënten komen binnen op spoed omdat ze echt teveel gedronken hebben, maar ze vertonen vaak ook ongewenste effecten van jarenlang alcoholgebruik", verklaart Calle.

"Het gaat dan om leverschade, zenuwschade, alvleesklierschade of een verhoogd risico op kanker. Die groep moet echt worden gesensibiliseerd om hun alcoholverbruik te verminderen."

Al geldt dat laatste niet alleen voor de 45-plusser, benadrukt Calle. "We moeten ertoe komen dat het maatschappelijk niet meer aanvaard is om op een familiefeest het ene glas wijn na het andere te drinken, zonder dat iemand zich de vraag stelt hoe die persoon dan naar huis gaat geraken. Daar moet een mentaliteitsverandering komen en de wet moet daar ook in volgen."