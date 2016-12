"We mogen ons niet afsluiten, ons niet in onszelf terugtrekken"

Kardinaal De Kesel is in de middernachtmis voorgegaan in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Dat was de eerste sinds hij kardinaal werd. Net als paus Franciscus had ook onze kardinaal het over de vluchtelingenproblematiek en de parallel met Jezus' geboorte.

