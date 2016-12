Acht jongeren gaan in gesprek met koning Filip

Na zijn kersttoespraak ging de koning in gesprek met jongeren, bij hem thuis in Laken. De uitnodiging ging naar jongeren die zich inzetten voor de samenleving, met vrijwilligerswerk of in een jeugdwerking. Filip wou graag weten wat zij over zijn toespraak dachten. VRT Nieuws was erbij.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

