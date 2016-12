In het filmpje worden gruwelijke beelden van Aleppo in puin getoond op de kerstmuziek van "Let it snow" van Dean Martin. Het contrast tussen de opgewekte muziek en de harde beelden is groot.

"Het filmpje is hard, maar we tonen gewoon de realiteit van elke dag in Syrië. We willen de situatie in Syrië niet rooskleuriger voorstellen dan dat ze is. We willen de Vlaming wakker schudden en bewustmaken van de ellende die er blijft doorgaan, ondanks de evacuaties in Aleppo", zegt Ine Tassignon van het Rode Kruis Vlaanderen in "De wereld vandaag".

"Het is niet de hoofdbedoeling van deze campagne om fondsen te werven. We willen het conflict in Syrië op de agenda zetten. De gelatenheid over de situatie in het land moet er uit."

De campagne van het Rode Kruis Vlaanderen is gelanceerd op de dag waarop het Instituut van Mediastudies van de KU Leuven meldt dat positieve mediacampagnes veel meer opbrengen voor het goede doel dan confronterende wervingsacties.