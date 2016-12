Wat vinden de andere geloofsgemeenschappen van kerst?

Nog geen akkoord over reorganisatie studierichtingen secundair

De Vlaamse regering is er nog niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de matrix, de geplande reorganisatie van de studierichtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

Belga

Nog geen akkoord over reorganisatie studierichtingen secundair

De Vlaamse regering is er nog niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de matrix, de geplande reorganisatie van de studierichtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.