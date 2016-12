De Belgische supporters hadden een (duur) verblijf geboekt in "Devillage", een speciale camping in Brazilië voor het WK voetbal. De Voetbalbond bood het pakket aan, Sun Reizen en Oranjecamping waren verantwoordelijk voor de organisatie. Ter plekke bleek dat het sanitair slecht was en dat er te weinig elektriciteit en geen wifi was. Volgens de rechtbank ging het niet om kleine haperingen die op enkele dagen tijd opgelost konden worden, zoals de KBVB en Sun Reizen beweerden. Ook dat de problemen zouden te wijten zijn aan een tropische storm, dronken supporters of het amateurisme van de Braziliaanse overheid, achtte de rechter niet bewezen.

De rechtbank stelde in tegendeel vast dat noch de KBVB, noch Sun Reizen de nodige maatregelen hadden genomen om de kwaliteit van de aangeboden reis te garanderen en de hele zaak te weinig hadden opgevolgd. Dat getuigde van amateurisme en lichtzinnigheid in hoofde van de KBVB, aldus de rechtbank, terwijl Sun als reisorganisator dan weer verondersteld werd over de nodige ervaring en know-how te beschikken om één en ander wel in goede banen te leiden.

De Voetbalbond bood de gedupeerden aanvankelijk een schadevergoeding van 50 euro per nacht aan, maar dat vond Test-Aankoop "principieel ontoereikend". Consumentenorganisatie Test-Aankoop verzamelde ruim 200 klachten en eiste een terugbetaling van de kosten.