Auteur: Olivier Schuermans

Olivier Schuermans Mensen krijgen meer vrijheid om te beslissen over wat er met hun erfenis gebeurt. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD) vertellen in "De Ochtend" over de hervorming van het erfrecht waar de meerderheidspartijen samen aan gewerkt hebben. "Het erfrecht was dringend toe aan een opfrissing".