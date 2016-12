Ook de vernieuwde dataretentiewet, die in juli dit jaar in het Belgisch Staatsblad verscheen, bepaalt dat telecomgegevens in ons land maar twaalf maanden beschikbaar zijn voor terrorismeonderzoeken.

"Het gevolg is", zegt Van Leeuwen in De Tijd, "dat als ik vandaag nog personen vind in het onderzoek naar 13 november, er geen toegang is tot hun telefonische gegevens. Terwijl we nog altijd nieuwe sporen en pistes volgen en nog steeds nieuwe namen tegenkomen", hekelt hij.

"In de privacydiscussie wordt het kind met het badwater weggegooid", vindt de federaal procureur, die ook wijst op gelijkaardige discussies over het bijhouden van passagiersgegevens.

"Natuurlijk moet er een veiligheid worden ingebouwd. De scheiding der machten is de rijkdom van ons systeem. Het gerecht, ook het parket, is bij ons onafhankelijk. Dat betekent dat het toegang moet kunnen krijgen tot privacygevoelige gegevens mits er sterke procedurele waarborgen zijn, juist om de privacy van iedereen te kunnen beschermen. Die balans moet de politiek vinden."