In Vlaanderen kiezen er wel meer jongeren voor een beroep in de zorgsector dan in Wallonië of in Brussel. “In Vlaanderen is de groep jonger dan 30 jaar de laatste 5 jaar aangegroeid met 3591 verpleegkundigen.In Wallonië en Brussel samen is dit maar 1642. In Vlaanderen stijgt het aantal 7% meer dan in Wallonië en Brussel samen”. Maar ook in Vlaanderen is nood aan nieuwe krachten.