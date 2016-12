"Wat ik wilde uitdrukken met mijn toespraak, was noch mijn verdriet of het feit dat ik slachtoffer ben. Ik weet dat ik niet als enige lijd. Er is zo veel leed in de wereld. Ik wilde een boodschap van liefde, menselijkheid en eenheid brengen", verklaart El Bachiri zijn speech. "Ik heb uitgedrukt wat Loubna uitdrukte. Het weerspiegelt wat de meeste moslims denken. Ze willen gewoon liefde geven en krijgen. En dromen en vooruitgaan. Iets dat eigen is aan alle mensen."

In zijn hoofd staat de datum van 22 maart gegrift. "Het leven gaat verder, maar elke dag is de dag na 22 maart voor ons. Ik denk dat andere slachtoffers er ook zo over denken. Molenbeek blijft Molenbeek. Maar het leven is totaal veranderd. Het is niet meer leven, maar overleven. Zeker voor de kinderen."