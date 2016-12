85 % van de werknemers in de kledingindustrie is een vrouw. Het zijn dan ook vooral meisjes die het slachtoffer worden van seksuele intimidatie en pesterijen in zulke "sweatshops" (werkplekken waar er in erbarmelijke omstandigheden mensen worden uitgebuit). Daarbovenop verdienen zij doorgaans minder dan het minimumloon. Gemiddeld verdienen arbeiders per maand 100 euro netto. Dat is bijna een derde van een leefbaar loon in India. Volgens Asia Floor Wage zou 257 euro per maand een leefbaar loon zijn.