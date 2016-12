Vorig jaar schreven 1.533 50-plussers zich in in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Zeven jaar geleden waren dat er nog maar een 800-tal. 1 op de 5 oudere studenten is zelfs ouder 60. Het is de laatste lesweek voor de kerstvakantie, maar kerst betekent voor studenten - jong en oud - het begin van de blok.

VRT Nieuws ging op bezoek bij Yvan, die na zijn pensioen besloot om filosofie te gaan studeren.