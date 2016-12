Minister van Binnenlandse Zaken pleit al een hele tijd om de maatregel in te voeren in heel Europa. De Europese Commissie stelt vragen bij de haalbaarheid van het plan. België is voorlopig de enige lidstaat van de EU die het bijhouden van passagiersgegevens in de luchtvaart fors uitbreid naar trein-, bus- en scheepvaartverkeer.

Volgens Jambon kan de Europese richtlijn voor het bijhouden van passagiersgegevens uitgebreid worden. Zowel Groen als SP.A zijn gekant tegen de nieuwe wet. "Het is een mythe dat zoveel mogelijk gegevens verzamelen aanslagen kan voorkomen", meldt Groen.