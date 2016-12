Een nachtje logeren in Ikea. Voor veel kinderen en jongeren is het waarschijnlijk een wilde droom, maar voor Bram Geirnaert en Florian Van Hecke werd die droom afgelopen zomer werkelijkheid. Ze sloten zich vlak voor sluitingstijd op in een kast en konden zo een hele nacht ongestoord in het Gentse Ikea-filiaal rondsluipen.

Florian Van Hecke vertelt in "De wereld vandaag" op Radio 1 over het avontuur. "Vooraf hebben we veel research gedaan en gekeken in welke problemen we zouden kunnen geraken. Maar uiteindelijk hebben we gezegd: "we moeten dit doen, we gaan er spijt van hebben als we het niet doen." We kijken er al naar uit om dit aan onze kinderen en kleinkinderen te vertellen."

Iets strafbaars hebben de twee volgens Van Hecke alvast niet gedaan. "Het parket heeft laten weten dat we niets strafbaars hebben gedaan, omdat we al binnen waren voor sluitingstijd. Er kan dus geen sprake zijn van inbraak."