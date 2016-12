Edelhert is terug in Limburg, maar waar is het?

In Bree in de provincie Limburg vlak bij de Nederlandse grens leeft al twee jaar een kleine roedel edelherten. Het is voor het eerst in tientallen jaren dat een groep edelherten opnieuw een biotoop heeft in Vlaanderen.

