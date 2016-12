Vier ton kreeft aangekomen op de luchthaven van Zaventem

Deze morgen is op de luchthaven van Zaventem vier ton kreeft aangekomen uit de Verenigde Staten en Canada. Voor de kreeftenimport is december natuurlijk een topmaand. De kreeften worden later vandaag nog voor 24 uur in een waterreservoir gelegd om te acclimatiseren en zaterdag worden ze dan verdeeld over de grootwarenhuizen.

