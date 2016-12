"Operatoren mogen gegevens altijd bijhouden en wij mogen ze opvragen", nuanceert minister van Justitie Geens in "Villa Politica" (zie video onder). "De vraag is of de staat operatoren mag verplichten gegevens bij te houden en onder welke voorwaarden."

"Pirvacy is erg belangrijk. Daarom zegt het Europees Hof dat we dit slechts mogen doen in de mate waarin dit de privacy niet schendt. Dan is het de vraag wanneer dit niet zo is. Dat is technisch een moeilijke vraag. Hoe kan een operator de gegevens zo bewaren dat enkel die van gevaarlijke mensen worden bewaard? Er zijn miljoenen abonnementen, dus dat is niet makkelijk."

"Ik bekijk nu het arrest om te zien of we door een lichte bijsturing de wet toch kunnen handhaven", gaat hij verder, "want die is wezenlijk voor onze veiligheid. Ik ga proberen de Europese Raad te vatten. Als we tot een Europese regelgeving kunnen komen, dan moeten we in België niet verder gaan. Alle lidstaten hebben dezelfde belangen."

Het is volgens Geens tot slot niet zeker dat dit arrest het de speurders in ons land moeilijker zal maken, "maar verstandige mensen zeggen dat dit misschien een klein probleem kan vormen".