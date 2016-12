2016 is een goed jaar voor de ruimtevaart. In maart landen ruimtevaarders Scott Kelly en Michail Kornienko terug op aarde na een verblijf van 340 dagen in ruimtestation ISS. Het duo breekt daarmee een record: nooit eerder heeft iemand langer in de ruimte verbleven. Nadien zijn beide heren grondig onderzocht om na te gaan welke gevolgen zo'n langdurig verblijf in de ruimte heeft op het menselijke lichaam, niet onbelangrijk nu onder meer de NASA een bemande vlucht naar Mars plant.

Tijdens de zomer komt NASA-ruimtetuig Juno in een baan rond gasreus Jupiter aan met een snelheid van 265.000 kilometer per uur. Nooit eerder vloog een door mensen gemaakt object sneller. Juno bestudeert een jaar lang de grootste planeet van ons zonnestelsel, waarmee we hopelijk niet alleen meer te weten komen over Jupiter zelf, maar ook over het ontstaan van ons zonnestelsel. Elders in ons zonnestelsel is New Horizons nog volop aan het werk. Het ruimtetuig dat in 2015 nog dwergplaneet Pluto bezocht, blijft zo nieuwe inzichten opleveren.

Hoewel overheidsruimtevaartagentschappen zoals de ESA, NASA en Roskosmos nog steeds het gros van de ruimtevaart op zich nemen, is stilaan toch de kentering richting private ruimtevaart ingezet. Zo heeft een private firma voor het eerst de toestemming gekregen om in de toekomst op de maan te landen. En Space X is van plan om een heuse Marskolonie op te richten in de nabije toekomst.