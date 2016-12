Geeft je motor helemaal geen kik meer? Dan is je accu mogelijk helemaal leeg. Dat zie je meestal door een verklikkerlampje op je dashboard. Wat moet je nu doen? Ben je niet handig of heb je niet het geschikte gereedschap? Zoek dan hulp bij iemand met kennis van zaken!

Ben je wel handig en heb je de juiste tools? Dan kan je zelf proberen de accu een zetje te geven met startkabels of een starthulp. Zorg eerst dat je accu bereikbaar is, zodat iemand met de voorkant van zijn auto tegenover de jouwe kan gaan staan. Maak vervolgens de motorkap van beide auto’s open, zoek de accu en maak de contactpunten daarop vrij zodat alles klaar is om de startkabels aan te sluiten. Het is heel belangrijk dat je ze in deze volgorde aansluit op een andere auto: