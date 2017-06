Traditiegetrouw leven steenkappers en brouwers in Wallonië in "perfect harmony". Van het harde labeur in de Henegouwse steengroeven -waar de beroemde blauwe steen wordt gewonnen- krijgt een mens een dorstige keel tot groot jolijt van de lokale brouwers.

Niet voor niks is Henegouwen de wieg van de in Vlaanderen veel te weinig bekende "saisons"-bieren en wie wat meer panache wil, kan altijd terecht bij de Waalse trappistenbrouwers van Chimay, Rochefort en Orval.

In Rochefort in de provincie Namen is die symbiose tussen brouwer en steenhouwer echter grondig verstoord. De bekende trappistenabdij van Notre Dame de Saint-Rémy baat daar sinds 1797 de Tridainebron in de bergwand uit. Die levert erg zuiver -zij het vrij kalkrijk- water, niet enkel als basisgrondstof voor de bekende trappistenbieren van Rochefort, maar vooral ook als drinkwater voor 3.000 gezinnen in het stadje.