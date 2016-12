Die omgekeerde dag werd verchristelijkt en tot in de middeleeuwen gevierd. Kinderen kregen het die dag voor het zeggen. Jaarlijks werd er zo op 28 december een kind verkozen als bisschop (kleine foto) en die moest gedurende een dag de rol van de echte geestelijke overnemen.

Opdat dergelijke festiviteiten meestal faliekant uit de hand liepen, werd het gebruik van de gezagsomkering in de 13e eeuw verboden. Kinderen bleven zich wel jaarlijks in volwassenen verkleden en trokken van deur tot deur voor allerlei lekkernijen.

Uiteindelijk heeft het sinterklaasfeest volgens sommige historici die traditie verdrongen. Anderen denken dan weer dat de traditie is overgegaan in het driekoningenfeest, waarbij kinderen verkleed als de drie wijzen, die Jezus zouden bezocht hebben in Bethlehem, op 6 januari van huis tot huis trekken en zingen voor geld of lekkernijen.

Wie er ook gelijk heeft, de dag van de onnozele kinderen zelf is een beetje in de vergetelheid geraakt. Op weinig plaatsen wordt er die dag nog effectief iets gevierd. Spanje is een van de uitzonderingen. Daar wordt die dag allerlei kattenkwaad uitgehaald en dat valt een beetje te vergelijken met onze aprilvissen.

Bij ons leeft de dag van de onnozele kinderen onrechtstreeks voort in Sinterklaas of in Driekoningen en uiteraard in historisch erfgoed zoals het kunstwerk hieronder.