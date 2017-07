Auteur: Alexander Dumarey, Björn Soenens

Alexander Dumarey, Björn Soenens The 4th of July. Een iconisch begrip in Amerika. Zo Amerikaans als Coca-Cola. Zo Amerikaans als McDonald’s. De vierde juli: vuurwerk, parades, barbecuefeestjes met familie en vrienden. Een nationale vakantiedag. Feestdag. De vierde juli markeert een belangrijke datum in de Amerikaanse geschiedenis: 4 juli 1776. De dag dat de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring werd aangenomen.