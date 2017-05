Auteur: Katrien Vanderschoot, Alexander Dumarey

Katrien Vanderschoot, Alexander Dumarey Op 17 mei 1997 riep Laurent-Désiré Kabila zich officieel uit tot nieuwe machthebber in wat toen nog Zaïre heette. Zijn voorganger Mobutu was de nacht voordien met stille trom het land uit gevlucht, weggejaagd door het rebellenleger dat door duizenden kilometers brousse was opgetrokken tot in de hoofdstad Kinshasa. Het was het einde van een tijdperk uit de Koude Oorlog, met stabiliteit én kleptocratie, het begin van een woelig tijdperk van opeenvolgende rebellieën en mislukte verkiezingen. Het lijden van de Congolese bevolking is ook vandaag nog niet voorbij. Een overzicht.