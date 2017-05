Auteur: Rik Arnoudt

Rik Arnoudt Al jaren wordt Marseille geteisterd door criminaliteit: veel kleine diestallen en vandalisme, maar er zijn ook wel afrekeningen in het drugsmilieu, en daarbij vallen doden. Die slechte reputatie van de stad is eigenlijk niet helemaal terecht, want er zijn andere plaatsen in Frankrijk waar het nóg gevaarlijker is. Hoe dan ook blijven kansarmoede en criminaliteit een reëel probleem voor veel inwoners, die bovendien het gevoel hebben dat de politiek hen in de steek laat.