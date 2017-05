Auteur: Rik Arnoudt

Rik Arnoudt Dat de aanslag van 14 juli 2006 diepe wonden heeft geslagen in Nice, hoeft geen betoog meer. Maar wat doet zoiets met de vele islamitische migranten in de Zuid-Franse badstad? Het azuurblauwe water van de Middellandse Zee mag dan wel betoveren, het water tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de stad is er alleen maar dieper op geworden.