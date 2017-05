Auteur: Rik Arnoudt

Rik Arnoudt De Azuurkust is een van dé toeristische trekpleisters van Frankrijk, en Nice is zowat de parel hier. Maar sinds de aanslag van 14 juli vorig jaar heeft die parel wat glans verloren. Sommige Niçois vinden dat de overheid te laat heeft gereageerd, anderen – van allochtone origine – ervaren dat het wantrouwen is toegenomen. Verslag vanuit een gewonde stad die haar rug probeert te rechten.