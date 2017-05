Auteur: Rik Arnoudt

Rik Arnoudt Onze redacteur Rik Arnoudt treedt in het voetspoor van Asterix en Obelix, en reist door Frankrijk om de verkiezingskoorts op te meten. Vandaag: Lyon. Naar goede traditie hebben een 8.000-tal mensen - volgens de politie 6.000 - deelgenomen aan de 1-meibetoging in Lyon. Dat Frankrijk zich stilaan aan het opwarmen is voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, bleek duidelijk. Heel wat betogers scandeerden slogans tegen zowel Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National als tegen Emmanuel Macron van centrumbeweging En Marche. Ook heel opvallend: in tegenstelling tot 1 mei bij ons waren de socialistische politici zo onopvallend aanwezig dat ze bijna afwezig leken.