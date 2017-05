Auteur: Rik Arnoudt

Rik Arnoudt Onze redacteur Rik Arnoudt treedt in het voetspoor van Asterix en Obelix, en reist door Frankrijk om de verkiezingskoorts op te meten. Vandaag: Reims. De stad bruist: mensen die winkelen, maar ook veel toeristen die zich vergapen aan de prachtige gotische kathedraal. Maar de streek van Reims is ook wereldberoemd voor de champagnewijngaarden, en dat lokt veel extra volk. Dat je hier vanuit Parijs met de hogesnelheidstrein in amper 45 minuutjes staat, is een pluspunt.