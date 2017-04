Auteur: Rik Arnoudt

Rik Arnoudt Dat extreemrechts al enige tijd naar stemmen hengelt in de homobeweging, is geen puur Frans fenomeen. Maar in Frankrijk lijkt die strategie electoraal te lonen, ook al omdat er nogal wat openlijke homoseksuelen in de partijtop zitten. Toch lijkt het allemaal wat tegenstrijdig. Enkele vrijwilligers van het Centre LGTB Paris-ÎdF zoeken naar verklaringen.