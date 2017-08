Het is een ingewikkeld verhaal. Wie bouwt of verbouwt, moet rekening houden met heel strenge energieregels. Het gaat dan bijvoorbeeld om richtlijnen rond ventilatie en isolatie. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet ook een EPB-dossier opstarten, een onderzoek naar ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. Als het dossier wordt geopend, maakt een onafhankelijk verslaggever een startverklaring. Na 5 jaar, of 6 maand nadat de woning is opgeleverd, moet het dossier worden afgerond.

En daar wringt het schoentje. Volgens cijfers die Vlaams parlementslid Johan Danen opvroeg bij minister van Energie Tommelein, zouden bijna 100.000 dossiers niet in orde zijn. Bij zo’n 75.044 dossiers is er nooit een startverklaring ingediend, bij 18.990 anderen is het dossier nooit correct afgerond. Het kabinet van minister Tommelein nuanceert. Volgens hen zijn heel veel dossiers dubbel aangemaakt, of is het uiteindelijk nooit tot een bouw gekomen, waardoor ook het EPB-dossier overbodig was.