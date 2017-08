Maar kon de NVWA dan niet concluderen dat er fipronil in eieren kan terechtkomen als het gebruikt wordt in pluimveebedrijven? "Dat is een aanwijzing om het signaal serieus te nemen, maar het is geen aanwijzing dat het in eieren zou voorkomen", antwoordt NVWA-baas Rob van Lint aan RTL Nieuws. Hij benadrukt dat er toen een onderzoek is opgestart.

In de Kamercommissie in ons land liet minister van Volksgezondheid Maggie De Block echter een enigszins ander geluid horen: "Als het in de kip zit, zit het ook in het ei".

Waarom het dan nog zo lang heeft geduurd, van november tot deze zomer, voor fipronil in eieren werd gemeten, daar geeft Van Lint geen duidelijk antwoord, omdat hij het onderzoeksgeheim naar eigen zeggen niet kan schenden.