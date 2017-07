Opvallend in het arrest is ook de felle uitval naar de autoriteiten. Die doen voor de Raad van State onvoldoende voor de migranten. "De toegang tot goede hygiëne, voedsel en drinkwater is schrijnend ontoereikend. De mensen worden blootgesteld aan onmenselijke en onterende toestanden, een ernstige inbreuk op hun fundamentele vrijheid", oordeelt de Raad van State.

De Franse regering was blijkbaar onder de indruk van het arrest, want er komen nu toch twee nieuwe opvangcentra, met slaapgelegenheid, douches en toiletten. Het ene centrum komt in Troisvaux, ten zuidoosten van Calais, het andere in Bailleul, aan de grens met ons land.

Momenteel verblijven in Calais 400 tot 700 migranten. De laatste weken is de instroom opnieuw fors toegenomen.