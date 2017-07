Gisteren rond 17 uur brak er brand uit in appartementsgebouw De Sterre in Ieper. Het vuur bracht hevige schade toe aan zes tot zeven appartementen. "We hopen dat de andere dertig appartementen min of meer gevrijwaard zijn gebleven", zegt directeur van de huisvestingsmaatschappij Peter Pillen.

Momenteel wordt er gezocht naar tijdelijke woningen voor de getroffen bewoners. Alle woningen van de huisvestingsmaatschappij zijn verhuurd, maar de getroffen bewoners krijgen voorrang als er een vrijkomt.

Er vielen geen zwaargewonden in de brand. Zestien mensen werden wel preventief naar het ziekenhuis gebracht. Zes van hen werden nog dezelfde dag uit het ziekenhuis ontslagen.

De branddeskundige is de oorzaak van het vuur aan het onderzoeken. Uit de eerste bevindingen blijkt wel al dat de brand niet is aangestoken. Er is sprake van één brandhaard. Na een tweetal uur kon de brandweer het vuur onder controle krijgen.