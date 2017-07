Gisteravond werd de legerbasis Karzila in het zuiden van Afghanistan, ten noorden van Kandahar, aangevallen door de Afghaanse rebellenbeweging taliban. Er zouden dertig wagens met militanten ingezet zijn en de aanval zou vijf tot zes uur geduurd hebben.

Het leger stuurde de luchtmacht om de taliban te bombarderen. Volgens het ministerie van Defensie zijn er meer dan 80 taliban gedood. Er zouden 26 soldaten gedood en 13 gewond zijn. De provincie Kandahar ligt in het zuiden van Afghanistan en wordt beschouwd als het kernland van de talibanbeweging.

De taliban hebben de aanval opgeëist in een statement en beweren dat er 74 soldaten gedood en 6 gevangengenomen zijn. Begin april zijn al eens 135 doden gevallen bij een aanval van de taliban in de noordelijke grootstad Mazar-e-Sharif. Volgens de Verenigde Naties heeft het opgeflakkerde geweld in Afghanistan dit jaar al meer dan 1.700 burgerslachtoffers gemaakt.