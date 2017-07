Het was Trump’s voorganger Obama die in 2012 de opdracht gaf om de Syrische rebellen in het geheim te steunen, nadat de VN-Veiligheidsraad er niet in slaagde om zwaardere sancties tegen het Assad-regime af te kondigen. Vanaf 2013 kregen de rebellen wapens aangeleverd van de CIA.

Rusland is als bondgenoot van het Assad-regime tegen elke steun aan de rebellen. Sinds september 2015 worden de door Amerika gesteunde rebellen herhaaldelijk bestookt met Russische luchtaanvallen. Over het succes van het CIA-programma bestond ook bij de Amerikanen twijfel. Een aantal rebellen is al overgelopen naar IS of andere jihadistische groeperingen.